مواطن يبلغ الشرطة عن ابنه لتعاطيه المخدرات في الخليل

رام الله- وطن: ابلغ مواطن الشرطة، اليوم الاربعاء، عن ابنه لتعاطيه المخدرات داخل منزل العائلة في الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة مكافحة المخدرات تلقت اتصالا هاتفيا من أحد المواطنين يفيد قيام ابنه بتعاطي المخدرات وبشكل مستمر داخل المنزل، على الفور تحركت دورية الشرطة للمنزل لإلقاء القبض على الابن وضبط ما بحوزته من مواد مخدرة.

وأضافت انه حين وصول شرطة مكافحة المخدرات للمكان، وبموافقة الاب تم تفتيش المنزل والقاء القبض على الابن وضبط كمية من مادة الماريجوانا المخدرة ومجموعة من أدوات التعاطي بحوزته.

وأكدت انه تم احضار المشتبه به الى مديرية الشرطة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولا.