فيديو .. الجيش اللبناني يطلق النار على طائرات مسيرة للاحتلال

رام الله - وطن: اعلن الجيش اللبناني اطلاقه النار للمرة الثالثة على طائرة مسيرة فوق بلدة العديسة.

وكان الجيش اللبناني قد اطلق النار في وقت سابق على طائرتين مسيرتين صغيرتين فوق بلدة العديسة الحدودية مع فلسطين المحتلة، وبلدة كفر كلا.

وفي التفاصيل فأن الجيش اللبناني اطلق النار الخفيف على الطائرتين من دون اصابتهما ومن ثم غادرتا سماء البلدة.

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية، ان اطلاق النار جاء "على خلفية قرار سابق للجيش اللبناني باستهداف الطائرات المسيرة فور رؤيتها بالعين المجردة، نظرا لأنه لا يمتلك رادارات ترصد هذه الطائرات".

وأعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيّرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19,35 وحلّقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة، وقد تصدّى لها الجيش وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرّها للعودة من حيث أتت."

كما "قامت طائرة استطلاع ثانية بالتحليق فوق منطقة كفركلا لبعض الوقت وما لبثت أن غادرت الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلّة".

فيديو ثاني لاطلاق النار على الحدود اللبنانية الفلسطينية من قبل #الجيش_اللبناني pic.twitter.com/AaHPBYhvRE — ابراهيم شهاب (@ibrahimshehab89) August 28, 2019