الاحتلال يستدعي الاحتياط لشمال فلسطين المحتلة واجتماع طارئ لمجالس المستوطنات

رام الله - وطن: لا يزال التأهب سيد الموقف على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، من قبل جيش الاحتلال نظرا للرد الذي تعهد به الامين العام لحزب الله حسن نصر الله.

في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية إسرائيلية انه تم استدعاء قوات من الاحتياط لتعزيز قوات الاحتلال في الحدود الشمالية خاصة في مجال الاستخبارات.

واوضحت المصادر انه تم تجنيد واستدعاء جنود الاحتياط وارسالهم الى شمال فلسطين المحتلة وخاصة المنضويين في مجال الاستخبارات.

وذكرت وسائل اعلام عبرية انه تقرر غدا عقد اجتماع طارئ لروؤساء المجالس الاقليمية في شمال فلسطين المحتلة في مستوطنة كريات شمونة.

واوضحت ان اجتماعا طارئا سيعقد غدا بين رؤساء المجالس الاقليمية في شمال فلسطين المحتلة مع قائد لواء الشمال في جيش الاحتلال.