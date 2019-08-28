الشرطة تقبض على 6 متسولين في رام الله

رام الله- وطن: ألقت الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض على 6 اشخاص يقومون بأعمال التسول على طرقات و أسواق مدينة رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وخلال عمل جولات ومتابعة من قبل شرطة محافظة رام الله والبيرة لظاهرة المتسولين والمتسولات في الأحياء وأسواق المدينة تمكنت من ضبط 6 اشخاص أثناء قيامهم بأعمال التسول .

واكدت الشرطة انه تم توقيف الاشخاص الستة تمهيداً لإحالتهم الى النيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني بحقهم حسب الاصول.