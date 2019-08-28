قوات الاحتلال تقتحم بيتونيا وعين عريك غرب رام الله

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، بلدة بيتونيا وقرية عين عريك غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات عسكرية للاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا، واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين بالقرب من مفترق قرية عين عريك، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموه والصوت باتجاه المواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت لاحق قرية عين عريك، وداهمت منازل المواطنين في منطقة "البرج"، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة.