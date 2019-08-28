ضبط دخان ومعسل مهرب وغير قانوني في قلقيلية

وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية، في محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، كمية كبيرة من الدخان الأجنبي والعربي والمعسل، المهرب وغير القانوني.

وقد أتت هذه المضبوطات بعد جهد استخباري ومتابعة ميدانية حثيثة، حيث أكدت المصادر وجود الكميات داخل أحد المحلات التجارية بالمحافظة، وعليه تحركت قوة من الجهاز إلى المكان، وتمكنت من ضبط الكميات والتحفظ عليها.

بالإضافة إلى كميات أخرى جرى ضبطها على الحواجز الاعتيادية على مداخل ومخارج المحافظة، حيث ضبطت داخل مركبة، وتم التحفظ عليها. واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.