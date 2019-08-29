قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات وتعتقل عدة مواطنين بينهم طالبة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الخميس، حملة مداهمات لمناطق متفرقة من الضفة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا، منزل عائلة الشهيد حسين ابو غوش في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس، واعتقلت شقيقته طالبة الاعلام في جامعة بيرزيت ميس ابو غوش.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من: أسعد قنيري، عقاب نفيعات، ونجله عنتر خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن حسين جلال مسالمة (25 عاما)، وسليمان عبد الكريم العجوز (24 عاما) ، بعد ان داهمت منزلي والديهما وفتشتهما.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل صلاح الدين سعيدة من منزله في بلدة الرام شمال القدس، كما استولت على مركبة عقب اقتحامها مخيم شعفاط شمال شرق القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، امين سر حركة فتح في يطا نبيل أبو قبيطة، وثائر محمد النواجعة، وعلاء ماهر ذياب أبو قبيطة، وعمر عامر يوسف الهريني، بعد ان داهمت منازلهم في يطا، كما احتجزت قوات الاحتلال شابين خلال عمليات المداهمة وحققت معهم ميدانيا.

واعتقلت قوات الاحتلال، علاء برادعية من بلدة صوريف غرب الخليل.

وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال محطة محروقات في بلدة جماعين جنوب نابلس، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.