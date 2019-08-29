التربية تعلن نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة

وطن: أعلنت لجنة الامتحانات العامة، صباح اليوم، نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة للعام 2019.

وأوضحت اللجنة أن هذه الدورة؛ والتي عقدت في الفترة من1/08/2019 إلى 22/08/2019، قد نُفذّت في المحافظات الشمالية والجنوبية والخارج، وذلك بهدف تمكين الطلبة من تحسين معدلاتهم، أو بغرض الاستكمال في المباحث التي لم يستكملوا فيها في الدورة الأولى، إذ سيكون بإمكان الطلبة الناجحين في هذه الدورة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي، والالتحاق بالعام الدراسي الجامعي الجديد، أسوةً بزملائهم الذين اجتازوا الدورة الأولى بنجاح.

وبيّنت اللجنة في بيانها أنه بإمكان الطلبة الحصول على النتائج من خلال موقع الوزارة www.psge.ps أو من خلال الصفحات الإلكترونية الرسمية لمديريات التربية والتعليم، وستكون كشوف علامات الطلبة متوفّرة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في المكان الذي تحدّده مديريات التربية.

ووفق بيان لجنة الامتحانات، فقد تقدّم للدورة الثانية في امتحان الثانوية العامة للعام 2019 نحو ( 16106 ) طالباً وطالبة، في مختلف الفروع الأكاديمية والمهنية، نجح منهم (10699) طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة ( 66.43 %)، إذ كانت في الفرع الأدبي (% 65.41 )، وكانت في الفرع العلمي ( %74.0 )، وفي فرع الريادة والأعمال كانت ( 58.53 % ).

ويشار إلى أن من بين المتقدمين لهذه الدورة نحو (1460) من الطلبة الذين نجحوا في الدورة الأولى وتقدموا بغرض التحسين، إذا استطاع فعلاً منهم (1110) رفع معدلاتهم مستفيدين من هذه الميزة في هذا النظام.