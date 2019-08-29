32 عاما وناجي ينتظر تراب الشجرة .. سقط مشرط الرسم وبقي حنظلة

رام الله - وطن: سقط مشرط الرسم من يده بعد 5 اسابيع من مقاومة الرصاص والموت، لكن حنظلة بقي صامدا منتظرا عناق الشجرة، لكن الشجرة كانت بعيدة كما هي فلسطين بعيدة، كما هو مخيم عين الحلوة الذي نشأ به .. كان الموت يحاصره فقط .. فألقى بجسده في ضباب المنفى الى حين عودة .. واُعلن، استشهد ناجي العلي.

ناجي العلي الذي اتقن فن اقلاق اعداءه والسخرية منهم حينا وفضحهم حينا، وما اعداءه الا اعداء فلسطين، فحنظلة كان البوصلة الى فلسطين التي لم تنحرف لحظة .. لطالما كان يردد جملة اعتنقها دينا " كلما ذكروا لي الخطوط الحمراء طار صوابي، انا اعرف خطا احمرا واحدا، انه ليس من حق اكبر راس ان يوقع وثيقة استسلام وتنازل لاسرائيل".

32 عاما مرت على استشهاد فنان الكاريكاتير الكبير ناجي سليم حسين العلي، الذي ولد عام 1973 في قرية الشجرة الواقعة بين مدينتي طبريا والناصرة في الجليل، والذي اضطر للهجرة مع اهله وهو في العاشرة من عمره عام 1948 إلى جنوب لبنان وعاش في مخيم عين الحلوة، ومن ذلك الحين لم يعرف الاستقرار أبدا، إذ قام الجيش اللبناني باعتقاله أكثر من مرة وكان في سجنه يرسم على جدران الزنزانة.

كانت تلك الرسومات على الجدران هوية ناجي، وبطاقة تعريفه، كانت لغة حواره مع الاخرين، وهو الامر الذي لفت الصحفي والأديب غسان كنفاني الذي شاهد ثلاثة أعمال من رسوم ناجي في زيارة له في مخيم عين الحلوة فنشر له في مجلة "الحرية" العدد 88 في 25 سبتمبر 1961 أولى لوحاته، وكانت عبارة عن خيمة تعلو قمتها يد تلوّح.

في سنة 1963 سافر إلى الكويت ليعمل محررا ورساما ومخرجا صحفيا في صحيفتي "الطليعة" و"السياسة" الكويتيتين، ثم عاد الى لبنان ليعمل في صحيفة "السفير" اللبنانية.

عاد بعد اجتياح بيروت للعمل في صحيفة "القبس" الكويتية، ثم ، ومنذ عام 1983 انتقل الى لندن ليستمر في الطبعة الدولية لصحيفة "القبس".

تميزت رسوم ناجي العلي الكاريكاتيرية بالنقد اللاذع، وله نحو أربعون ألف رسم كاريكاتوري، أسفرت عن سعة شهرة الفنان ورسومه في أرجاء الوطن العربي.

أعاد ابنه خالد إنتاج رسوماته في عدة كتب جمعها من مصادر كثيرة، وتم ترجمة العديد منها إلى الإنجليزية والفرنسية ولغات أخرى.

ابتدع ناجي العلي شخصية "حنظلة"، لازمت كل رسوماته، تمثل صبياً في العاشرة من عمره يدير ظهره للمشاهدين عاقدا كفيه وراء ظهره.

وقد ظهر رسم حنظلة أول مرّة عام 1969 في جريدة "السياسة" الكويتية، وأدار ظهره في سنوات ما بعد 1973، وأصبح حنظلة بمثابة توقيع ناجي العلي على رسوماته.

ولقيت هذه الأيقونة وصاحبها حب الجماهير العربية كلها وخاصة الفلسطينية، إذ تحول حنظلة الى رمز للفلسطيني المعذب والقوي رغم كل الصعاب التي تواجهه.

وعندما سُئل ناجي العلي عن موعد رؤية وجه حنظلة أجاب: "عندما تصبح الكرامة العربية غير مهددة، وعندما يسترد الإنسان العربي شعوره بحريته وإنسانيته".

وكان لدى ناجي شخصيات أخرى رئيسية تتكرر في رسومه، شخصية المرأة الفلسطينية التي أسماها ناجي فاطمة في العديد من رسومه.

شخصية فاطمة، هي شخصية لا تهادن، رؤياها شديدة الوضوح فيما يتعلق بالقضية وبطريقة حلها، بعكس شخصية زوجها الذي ينكسر أحيانا.

في العديد من الكاريكاتيرات يكون رد فاطمة قاطعا وغاضبا، كمثال الكاريكاتير الذي يقول فيه زوجها باكيا: "سامحني يا رب، بدي أبيع حالي لأي نظام عشان أطعمي ولادي" فترد فاطمة: "الله لا يسامحك على هالعملة".

ومقابل هاتين الشخصيتين تقف شخصيتا "السمين" ذي المؤخرة العارية والذي لا أقدام له (سوى مؤخرته) ممثلا به القيادات العربية المرفهة والخونة الانتهازيين.

و"الجندي الإسرائيلي" طويل الأنف، وهو، في أغلب الحالات يكون مرتبكا أمام حجارة الأطفال، وخبيثا وشريرا مع القيادات الانتهازية.

قام الفنان العربي المصري نور الشريف بإنجاز فيلم من بطولته يمثل حياة وموت ناجي العلي أثار ضجة في وقتها.