ابو مرزوق: القبض على الخلية التي نفذت تفجيرات غزة وعددهم 10 اشخاص

وطن: اكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن الأجهزة الأمنية في القطاع ألقت القبضة على الخلية التي قامت بالتفجيرات الأخيرة التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي وادت الي استشهاد ثلاثة من عناصر الشرطة.

وبين أبو مرزوق، خلال تغريدة له أن عدد أفراد الخلية بلغت عشرة أشخاص، مشيراً إلى أنهم رهن الاعتقال.

ويشار الى ان ثلاثة شهداء ارتقوا من أفراد الشرطة الفلسطينية، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، ليلة أول أمس الثلاثاء، في تفجيرين استهدفا حاجزي تفتيش للشرطة، جنوب مدينة غزة.