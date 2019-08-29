فيديو .. ولد ناجي العلي حيث ولد المسيح ..

رام الله - وطن: "اسمي ناجي العلي، ولدت حيث ولد المسيح، بين طبرية والناصرة، في قرية الشجرة بالجليل عام 1937، أخرجوني من هناك بعد عشر سنوات، في 1948 إلى مخيم عين الحلوة في لبنان.. أذكر هذه السنوات العشر أكثر مما أذكره من بقية عمري، أعرف العشب والحجر والظل والنور، لا تزال ثابتة في محجر العين كأنها حفرت حفرا، لم يخرجها كل ما رأيته بعد ذلك."

قرية الشجرة بعشبها واشجارها وظلها، كانت الحلم الذي لاحق ناجي العلي منذ العاشرة من عمره حين غادرها مع عائلته لاجئا، وحتى التاسع والعشرين من آب/اغسطس 1987 حين أعلن عن استشهاده، ورغم كل تلك السنوات بقيت الشجرة غصة في حلقه، يحلم بمعانقتها، ومرارة التشرد واللجوء ترتسم على محياه حين قال "كنت صبيا حين وصلنا زائغي الأعين، حفاة الأقدام، إلى عين الحلوة، كنت صبيا وسمعت الكبار يتحدثون.. الدول العربية... الإنجليز... المؤامرة.. كما سمعت في ليالي المخيم المظلمة شهقات بكاء مكتوم، ورأيت من دنت لحظته يموت وهو ينطلق إلى الأفق في اتجاه الوطن المسروق، ألتقط الحزن بعيون أهلي، وشعرت برغبة جارفة في أن أرسمه خطوطا عميقة على جدران المخيم.. حيثما وجدت مساحة شاغرة.. حفرا أو بالطباشير".

وتقع قرية الشجرة إلى الغرب من طبريا، وتحيط بها التلال من الجهتين الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية، وتخترق تلك التلال مجموعة من الأودية المنحدرة باتجاه الشرق، وقد بنيت القرية على ارتفاع 275م فوق سطح البحر.

تعد الشجرة رابع قرى قضاء طبرية مساحة، إذ تبلغ مساحة القرية ذاتها 100 دونم، وقد تجمعت معظم المباني في الجزء الشمالي الشرقي من القرية، وتبعثر بعضها غربي القرية، وتبلغ مساحة أراضيها الزراعية 3.754 دونماً. تحتل أشجار الزيتون 700 دونم منها، وتحيط بها أراضي قريتي لوبيا وطرعان، وتنتشر الغابات والأعشاب البرية على سفوح التلال الجنوبية المواجهة للقرية.

بلغ عدد سكان القرية في عام 1922 قرابة 543 نسمة، وارتفع هذا العدد إلى 584 نسمة في عام 1931، وقدر بنحو 770 نسمة في عام 1945. وقد تأسست أول مدرسة في تلك القرية في عهد الانتداب البريطاني.

القرية ذاتها مكان أثري يضم أساسات أبنية وقطع حجر منقوش ومدافن منحوتة في الصخر، وتقع بجوارها بعض الخرائب، مثل خربة قيشرون في الشمال الشرقي وخربة بيين في الجنوب الغربي، وكلتاهما تضم أنقاض آثار قديمة.

دمرت الشجرة إثر نكبة 1948، وتشرد أهلها. وكان اليهود قد أقاموا في عام 1902 مستعمرة إلى الغرب منها اسمها "ايلانيا سجيرا".

الموسوعة الفلسطينية