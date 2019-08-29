رغم تسديد 100 مليون شيكل من الديون.. كهرباء القدس لوطن: تهديد الاحتلال بقطع التيار الكهربائي لا زال قائماً

وطن: أكد مساعد المدير العام لشؤون التطوير والتخطيط الاستراتيجي في شركة كهرباء محافظة القدس المهندس علي حمودة، ان تهديد الإسرائيلي بقطع التيار الكهربائي وتقليصه عن مناطق امتيازها لا زال قائما، وبانتظار إنذار ثالث بذلك.

وأوضح حمودة لـوطن بأن الشركة قامت بسداد 100 مليون شيكل من الديون المستحقة عليها لصالح شركة الكهرباء الاسرائيلية قبل أيام، ومجملها مليار ونصف شيكل.

وأضاف حمودة بأن الشركة تعترف بنحو 700 مليون شيكل من مجمل الديون، أما باقي الديون فقد جرى الاتفاق بتأجيل سدادها وفق اتفاق سابق مع الجانب الاسرائيلي.

وذكر أن قطع التيار الكهربائي سيشمل جميع مناطق امتياز الشركة " القدس رام الله اريحا بيت لحم"، حيث تسلمت قائمة بأسماء المناطق والتواريخ التي سيتم فيها قطع التيار، إذ سيدخل القرار حيز التنفيذ في الثاني والعشرين من أيلول المقبل، يسبقه انذار ثالث.

وكانت شركة الكهرباء قد تسلمت انذارين من الكهرباء الإسرائيلية يقضي بعزمها قطع الكهرباء أو تقنينها عن الخطوط المغذية والمزودة للتيار الكهربائي في مناطق امتياز الشركة بعد تحديدها، كونها تجاوزت الحد المسموح لها من الديون.

واشار حمودة إلى أن الشركة تسلمت قرارا من محكمة الاحتلال بداية الشهر الجاري، يقضي بدفع شركة كهرباء القدس مبلغ 187 مليون شيقل خلال أقل من 80 يوماً.

ورجح حمودة بأن القرار، قد يحمل دوافع سياسية تتعلق بالسيطرة على شركة كهرباء القدس والهيمنة عليها، وفصل القدس عن الضفة.

ولفت إلى أن الشركة تقدمت بطلب استئناف للمحكمة، ومن المتوقع أن يتم تحديد جلسة للنظر فيه بعد انتهاء إجازة القضاء الاسرائيلي.

وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية تلقت مبلغ 300 مليون شيقل من مجموع الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية، إذ تم تحويل 200 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، ودفعت شركة كهرباء القدس 100 مليون شيكل آخر، وفق حمودة.

وأوضح حمودة أن السلطة دفعت المبلغ عن مجالس محلية وبلديات وشركات الكهرباء خارج مناطق امتياز شركة كهرباء القدس.