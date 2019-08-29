الإسلامي الفلسطيني يقدم كرسيين كهربائيين لذوي الاحتياجات الخاصة

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني كرسيين كهربائيين لصالح محافظة رام الله والبيرة وتم تخصيصهما لاستخدام مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة.

والتقى وفد البنك الإسلامي الفلسطيني الذي ضم كلا من إبراهيم سلمان مدير التسويق والعلاقات العامة ومدير فرع البيرة سعد الدين السعدي بمحافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام في مقر المحافظة برام الله وبحثوا آفاق التعاون المشترك بين المؤسستين، حيث تم التأكيد على متانة العلاقة التي تجمع البنك وأن التعاون القائم بين المؤسستين هدفه الأساسي تقديم خدمة أفضل للمواطن.

ومن جهتها أشادت غنام بأداء البنك الإسلامي الفلسطيني وعلى دوره المجتمعي، واعتبرت استجابته السريعة لحاجات المجتمع دليلا على انتماءه وحرصه على أن لا يقتصر دوره على الجانب الاقتصادي فقط.

ويولي البنك الإسلامي الفلسطيني اهتماما خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة لإيمانه بأنهم جزء مهم وفاعل في المجتمع، ويركز في برنامجه للمسؤولية المجتمعية على دعم قطاعي الصحة والتعليم.