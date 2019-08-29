جيش الاحتلال يستخدم "دمى" على شكل جنود داخل آلياته العسكرية عند الحدود مع لبنان!

رام الله - وطن: نشر مراسل قناة المنار علي شعيب عبر حسابه على تويتر صورًا وصفها بالـ"فضيحة" لجيش الاحتلال الذي استخدم تماثيل في عربات عسكرية عند الحدود مع لبنان.

وقال"هذه الفضيحة كفيلة بإسقاط رؤوس كبيرة في جيشكم لأنها تدل عن "غباء وحمق"..وضبوا تماثيلكم. هالحركات حتى الأطفال بلعبة الغميضة ما بيعملوها".

وعلّق أيضاً قائلاً: "للتوضيح: المشهد والهدف واضح من اليوم الأول الدمية موجودة لكن حبينا نمشي بالغميضة".

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