عودة مخاوف "الانكماش الاقتصادي" تهبط بأسعار النفط

وطن: هبطت أسعار النفط في بداية تعاملات الخميس، مدفوعة بعودة المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي عالمي، وتصاعد حدة الحرب التجارية.

ومساء الأربعاء، صعدت عقود النفط بأكثر من دولارين للبرميل، مع ظهور معلومات تفيد بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، تراجعت بمقدار 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي، إلى 427.8 مليون برميل.

إلا أن التخوفات الاقتصادية العالمية خاصة في الولايات المتحدة، وألمانيا التي تشهد انكماشا في نموها، وقرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تضعف معنويات المتعاملين.

وبحلول الساعة (06:08 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/ تشرين أول، بنسبة 0.68 بالمئة أو 41 سنتا إلى 59.52 دولار للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.48 بالمئة أو 27 سنتا إلى 55.51 دولار للبرميل.

(الأناضول)