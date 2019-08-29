المالية: صرف رواتب الموظفين بنسبة 60% يوم الأحد

وطن: أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب الموظفين العمومين، يوم الأحد القادم، بنسبة 60% من الراتب، وصرف باقي مستحقات شهر شباط الماضي.

وقال الوزارة في بيان لها، أنه سيتم صرف كامل مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى المحررين، وصرف كامل المبالغ المترصده والمستحقه للموظفين عن شهر فبراير 2019، وبذلك تكون الوزارة قد قامت بتسديد كامل الرواتب الخاصه بشهر 02/2019.

وأكد البيان على الاستمرار بصرف علاوة بدل التنقل الثابت لجميع الموظفين العموميين المستحقين ولجميع المحافظات.