للمرة الـ156..سلطات الإحتلال تهدم قرية العراقيب

وطن: هدمت سلطات الإحتلال، اليوم الخميس، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب والمهددة بالتهجير والإخلاء، للمرة 156.

وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال فككت خيام أهالي العراقيب ومزقتها وجرتها إلى خارج مسطح القرية، واستولت على ممتلكات السكان من كراسي وفراش ومعدات منزلية، وحاصرت مقبرة القرية، وأجرت تخطيطا هندسيا على القبور.

وتواصل سلطات الإحتلال ملاحقة أهالي العراقيب وهدم القرية لدفع السكان على الهجرة القسرية، فيما صعدت من الاعتقالات للمواطنين وإبعادهم عن منازلهم، وكان آخرهم الشيخ صياح الطوري الذي أبعد عن القرية فور الإفراج عنه عقب انتهاء فترة محكوميته.

وفي سياق التضييق على سكان العراقيب، فرضت محكمة الاحتلال، قبل عدة أيام، غرامة قدرها مليون و600 ألف شيقل على أهالي القرية، وذلك مقابل تكاليف هدم مساكن القرية وإخلائها عدة مرات، بحجة "اقتحامهم أراضي جمهور بملكية الدولة".