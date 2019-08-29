مكافحة الفساد وإئتلاف أمان يناقشان تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة

وطن: ناقشت هيئة مكافحة الفساد، بالشراكة مع الإئتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"، سبل تعزيز منظومة الشفافية والمساءلة والنزاهة وخلق بيئة طاردة للفساد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ممثلين من الطرفين مقر الهيئة، الخميس، في خضم استعدادات الهيئة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2020-2022، حيث تسعى الهيئة لإشراك جميع الأطراف ذات العلاقة في إعداد الإستراتيجية.

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل رفع الوعي المجتمعي العام بمخاطر الفساد وأهمية محاربته والتبليغ عن شبهاته، بالإضافة لضرورة تعزيز وتطوير جهود الحوكمة على مستوى المؤسسات والفعاليات العامة والخاصة والاهلية.

كما بحث الطرفان سبل تعزيز وسائل المساءلة والمحاسبة وإنفاذ القانون لدى هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة المنتدبة للعمل في الهيئة ومحكمة جرائم الفساد.

وتطرق المجتمعون لأهمية تطوير علاقات التعاون الدولية بين هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وذلك وفقا لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.