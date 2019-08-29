مؤسسة منيب وإنجلا المصري للتنمية تكرم الباحث المقدسي الدكتور محمد غوشة

وطن للانباء : بحضور محافظ محافظة نابلس اللواء ابراهيم رمضان ووزير الثقافة الدكتور عاطف ابو سيف ولفيف من الشخصيات الوطنية والاكاديمية والثقافية كرمت مؤسسة منيب وانجلا المصري للتنمية الباحث المقدسي الدكتور محمد غوشة تقديرا لإنجازه العلمي الموسوعة الفلسطينية ( باليستينكا ) .

وبدأ الحفل بالوقوف على أنغام السلام الوطني الفلسطيني تلاه الوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء ليرحب بعدها منيب رشيد المصري بكافة الحضور في هذا الحفل الهام الذي يأتي تكريما لقامة علمية متميزة ولعمل بحثي في غاية الأهمية في الدفاع عن حقنا في أرض فلسطين . واشاد المصري بالدكتور محمد غوشة وإنجازه العلمي الذي استطاع من خلاله التأكيد على عروبة فلسطين وهويتها الوطنية وضحد الرواية الصهيونية وأكد المصري حرص المؤسسة على تكريم كل المبدعين في خدمة فلسطين .

من جهته نقل محافظ محافظة نابلس اللواء ابراهيم رمضان تحيات الرئيس محمود عباس معتبرا هذا العمل الإبداعي ( موسوعة بالستينيكا ) تاكيد على قدرة الشعب الفلسطيني على التميز والابداع مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يؤكد يوميا ومن خلال نضالاته على حقه بأرضه واستعداده لتقديم كل التضحيات في مواجهة صفقة القرن وكل محاولات النيل من القضية الفلسطينية .

ثم قدم الدكتور محمد غوشة عرضا شاملا أخذ به المشاركين في رحلة شاملة الى فلسطين وتفاصيل الموسوعة العلمية ، وشكر الدكتور محمد غوشة مؤسسة منيب وانجلا المصري للتنمية على هذا التكريم الرائع معتبرا هذا التكريم واحدا من اهم التكريمات التي حصل عليها .

وهنأ وزير الثقافة الدكتور عاطف ابو سيف الدكتور محمد غوشة على هذا الإنجاز العلمي الذي يعتبر مفخرة لفلسطين وأهاب الدكتور عاطف ابو سيف بالدكتور غوشة بأهمية إكمال المسيرة وتوثيق التاريخ الفلسطيني منذ العهد الكنعاني مؤكدا دعم الحكومة لهذه الاعمال المميزة والتي توصل صوت فلسطين للعالم . وهنا أعلن منيب رشيد المصري إطلاق مشروع ان نكون والذي سيخرج بوثيقة تاريخية حول الرواية الفلسطينية منذ ٤٠٠٠ آلاف عام بمشاركة باحثين من مختلف الدول العربية .

وقبل بدء مراسم التكريم قدم الفنان المقدسي احمد ابو سلعوم وصلة فنية ألهبت مشاعر الحضور لتقدم بعدها لجنة التكريم المكونة من منيب رشيد المصري واللواء ابراهيم رمضان والدكتور عاطف ابو سيف والدكتور حسن دويك والمطران منيب يونان وعمر منيب المصري ودينا منيب المصري درع بيت فلسطين للتميز والابداع للدكتور محمد غوشة .

وعلى صعيد آخر وقبيل التكريم استقبل دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية الدكتور محمد غوشة في مقر رئاسة الوزراء بمشاركة منيب رشيد المصري والمدير التنفيذي لصندوق ووقفية القدس طاهر الديسي حيث أشاد الدكتور محمد شتية بهذا العمل الإبداعي مؤكدا دعم الحكومة الكامل لهذا الإنجاز مؤكدا أهمية تطويره ليشمل كل الحقبات التاريخية .