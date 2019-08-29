القبض على شخص بتهمة التشهير عبر "الفيس بوك" في بيت لحم

وطن: كشفت شرطة محافظة بيت لحم، اليوم الخميس، عن قضية تشهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وألقت القبض على المشتبه به.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأن وحدة الجرائم الالكترونية بإدارة المباحث العامة بشرطة بيت لحم تلقت منذ بضعة أيام شكوى من قبل مواطن من سكان مدينة بيت لحم حول قيام مجهول بالتشهير به من خلال صفحة مجهولة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

على الفور باشرت وحدة الجرائم الالكترونية بإدارة المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري حيث تمكنت من الوصول إلى المشتبه به و تم إلقاء القبض عليه.

وأكدت انه تم إحالة المشتبه به إلى قسم التحقيق الجنائي تمهيداَ لاستكمال الإجراءات القانونية وتحويله إلى النيابة العامة .