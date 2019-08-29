اليابان تقدم 305 الف يورو كمساهمة جديدة في برنامج حوافز مدينة أريحا الزراعية الصناعية

وطن: قدمت الحكومة اليابانية أكثر من 305,000 يورو لدعم شركة المحروم للإنتاج والتصدير العاملة في مدينة أريحا الزراعية الصناعية، وهذه الشركة هي المستفيد الثاني عشر في إطار برنامج الحوافز للشراكة من أجل الاستثمار والتنمية والعمالة الإقليمية التابع للسلطة الفلسطينية، ويتم توجيه المساهمة اليابانية من خلال الآلية الفلسطينية الأوروبية لإدارة المساعدة الاجتماعية- الاقتصادية (PEGASE).

قال ممثل الاتحاد الأوروبي بالنيابة توماس نيكلسن: "التنمية الاقتصادية الفلسطينية هي أولوية رئيسية للاتحاد الأوروبي. وهي عنصر هام في بناء الدولة وتعمل على ضمان الرخاء والاستقرار في المستقبل. برنامج الحوافز للشراكة من أجل الاستثمار والتنمية والعمالة الإقليمية التابع للسلطة الفلسطينية في أريحا مكمل للمبادرات الأخرى التي يمولها الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية في فلسطين. وما زلنا نعمل مع وزارة الاقتصاد الوطني لوضع سياسة تجارية متجددة وأكثر فعالية، بما في ذلك خارطة طريق للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة التقنية والمعدات إلى المعهد الفلسطيني للمعايير لتهيئة الظروف اللازمة لتنمية الصادرات بشكل أقوى، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتصدير".

"مدينة أريحا الزراعية الصناعية هو مشروع رئيسي لمبادرة اليابان "ممر من أجل السلام والازدهار" التي أطلقت في عام 2006. وتقدم اليابان مساعدات مالية وتقنية وبشرية لإثراء التربة الخصبة في مدينة أريحا، والتي تبلغ حوالي 100 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك بناء البنية التحتية ذات الصلة في المدينة. ونظراً للأهمية الاستراتيجية لأريحا في المنطقة، فإن هذا المشروع يمكن أن يساعد ليس فقط على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني ولكن على تحقيق الاستقرار في المنطقة بأسرها". أضاف السفير الياباني للشؤون الفلسطينية السيد تاكيشي أوكوبو.

ومن أجل اجتذاب الاستثمار في مدينة أريحا الزراعية الصناعية، تقدم السلطة الفلسطينية مجموعة من الحوافز، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمستأجريها. وفي هذا السياق، أنشأت برنامجاً يسمى "برنامج الحوافز للشراكة من أجل الاستثمار والتنمية والعمالة الإقليمية" لتقديم المساعدة المالية إلى مستأجري مدينة أريحا الزراعية الصناعية لمساعدتهم على بدء عملياتهم في المدينة. وقد أنشأ الاتحاد الأوروبي الآلية الفلسطينية الأوروبية لإدارة المساعدة الاجتماعية- الاقتصادية (PEGASE) التي تهدف إلى توجيه الأموال إلى برنامج الحوافز للشراكة من أجل الاستثمار والتنمية والعمالة الإقليمية المذكور أعلاه (دعم الاتحاد الأوروبي: 2 مليون يورو، ودعم حكومة اليابان: 3.2 مليون يورو). ويقدم البرنامج المساعدة المالية للمستأجرين المؤهلين في مدينة أريحا الزراعية الصناعية للحصول على معدات وآلات وأدوات ومواد بناء لعملياتهم في المدينة.

وتقوم شركة المحروم بإنتاج البقلاوة والمعجنات ورقائق المعجنات لصالح تجارة التجزئة وتجار الجملة المحليون وكذلك للأسواق الخارجية.