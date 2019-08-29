الاحتلال ينقل الأسير المضرب اسماعيل علي الى عزل "ايلا"

رام الله- وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الخميس، بأن إدارة سجون الاحتلال، نقلت أول من أمس الأسير إسماعيل علي المضرب عن الطعام منذ 37 يوما على التوالي ضد اعتقاله الإداري، من عزل النقب الى عزل سجن ايلا.

وقالت الهيئة، "إن الأسير علي فقد من وزنه قرابة 14 كيلو غرام خلال اضرابه، ويعاني من أوجاع في المفاصل واوجاع في عضلة القلب والكلى، ويقبع في زنزانة ضيقة وتفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية ويتعرض لضغوطات من قبل الإدارة لإجباره على فك إضرابه".

وأوضحت، أن إدارة المعتقلات ومخابرات الاحتلال تتعمد المماطلة في تلبية مطالب المضربين، وذلك في محاولة لإنهاكهم جسدياً واجبارهم على فك اضرابهم دون تحقيق نتائج.