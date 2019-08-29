قرعة دوري أبطال أوروبا: برشلونة في مجموعة صعبة وليفربول ينجو من مواجهة الكبار

وطن: أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020 عن مجموعات متوازنة نسبيا، أقواها السادسة التي تجمع برشلونة الإٍسباني ببوروسيا دورتموند الألماني وانتر ميلان الإيطالي، فيما يجدد يوفنتوس الإيطالي الموعد مع أتلتيكو مدريد الإسباني في الرابعة.

وهنا نتيجة القرعة:

المجموعة الأولى: باريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي وغلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ الألماني وتوتنهام الإنكليزي وأولمبياكوس اليوناني وريد ستار بلغراد الصربي.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي الإنكليزي وشاختار دانييتسك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي وأتالانتا الإيطالي.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي.

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي وسالزبورغ النمسوي وغنك البلجيكي.

المجموعة السادسة: برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

المجموعة السابعة: زينيت سان بطرسبورغ الروسي وبنفيكا البرتغالي وليون الفرنسي ولايبزيغ الألماني.

المجموعة الثامنة: تشلسي الإنجليزي واياكس امستردام الهولندي وفالنسيا الإسباني وليل الفرنسي.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 أيلول/سبتمبر المقبل، على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 10 و11 كانون الأول/ديسمبر. ويقام النهائي في 30 أيار/مايو على ملعب اتاتورك الاولمبي في اسطنبول.