العراق يرفض دعم وزير خارجية البحرين للقصف الإسرائيلي

وطن: أدانت الخارجية العراقية، تصريحات وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، التي أيد فيها القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في سوريا ولبنان والعراق.

وأعربت الخارجية العراقية، في بيان لها، عن "رفض وإدانة ما جاء في تغريدة وزير خارجيّة البحرين بشأن الاعتداءات الأخيرة على الأراضي العربيّة، وعلى الحشد الشعبيّ من العدوّ الاسرائيلي بذريعة الدفاع عن النفس".

وكان وزير الخارجية البحريني قد اتهم، في تغريدة له، إيران وتنظيمات موالية لها، بشن حرب على عدد من بلدان المنطقة، دون أن يسميها، معتبراً أن ضرب هذه التنظيمات وتدميرها "دفاع عن النفس".