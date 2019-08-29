فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا متفوقا على ميسي ورونالدو

وطن: توج المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب في القارة العجوز اليوم الخميس في موناكو.

وتفوق الهولندي على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وخلف الهولندي (28 عاما) نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش الذي نال الجائزة العام الماضي بعد قيادة بلاده الى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

وساهم فان دايك في تتويج فريقه ليفربول بلقبه السادس في البطولة الاوروبية العريقة.