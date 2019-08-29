داخلية غزة: التحقيقات في جريمة تفجير حاجزي الشرطة وصلت مرحلة متقدمة

وطن: أعلن الناطق باسم داخلية غزة إياد البزم، أن التحقيقات في جريمة تفجير حاجزي الشرطة وصلت مرحلة متقدمة.

وفي تصريح له، مساء الخميس، أضاف البزم أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط مخطط إجرامي خطير، يرتكز على استهداف النسيج المجتمعي وضرب العلاقة بين الفصائل الفلسطينية؛ لإدخال قطاع غزة في أتون الفوضى والفلتان".

وتابع "وضعنا أيدينا على تفاصيل المخطط، وباتت أطرافه لدينا مكشوفة، وسنعلن التفاصيل لشعبنا قريباً".

والأربعاء، أعلنت داخلية غزة أن انتحاريين اثنين، نفذا الهجومين اللذين وقعا بمدينة غزة، مساء الثلاثاء، وأسفرا عن استشهاد 3 من أفراد الشرطة، وإصابة آخرين.