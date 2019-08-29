"إسرائيل" تلغي إجازات جنودها على الحدود الشمالية تحسبا لرد من "حزب الله"

وطن: أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، الغاء الإجازات لجنوده على الحدود الشمالية مع لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن "القوات في العديد من الألوية القتالية المتمركزة على الحدود الشمالية سوف تظل في مواقعها حتى إشعار آخر" وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية في موقعها الإلكتروني.

وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وحزب الله، بعد اعلان الحزب عن سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين كانت احداهما تحمل متفجرات في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الاحد الماضي.