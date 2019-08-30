المخابرات المصرية تعرض اقتراحا جديدا على حركة حماس

وطن: كشف مصادر صحفية، أن المخابرات المصرية قدمت اقتراحًا جديدًا على وفد حركة حماس الذي زار القاهرة خلال الأيام الماضية، وعاد إلى قطاع غزّة، الأربعاء، حول ملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوردت صحيفة "الأخبار اللبنانية" قول مصدر في حركة حماس والذي جاء فيه إن "الاقتراح المصري الجديد يتعلّق بالتهدئة مع الاحتلال وتحسين الواقع الإنساني والاقتصادي مقابل ضمان الهدوء على حدود القطاع، على أن تكون مدة التهدئة هذه المرة طويلة".

وذكرت الصحيفة: "بينما يستمر إطلاق الصواريخ المتقطّع من غزة تجاه مستوطنات الغلاف على نحو شبه يومي، ويقابله ارتفاع وتيرة التهديدات الإسرائيلية بشنّ حرب جديدة، فقد طالبت المخابرات المصرية وفد حماس، بضرورة ضبط الأوضاع لضمان تقديم تسهيلات جديدة لسكان غزة".

وأكدت على أنّ وفد حماس لم يردّ على العرض بعد، لكن وعد بنقله إلى قيادة الحركة، مستدركة : "لكن الاعتقاد السائد أن هدف الطرح المصري كسب المزيد من الوقت لمصلحة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يريد الهدوء حتى انتهاء انتخابات الكنيست في السابع عشر من الشهر المقبل".

ونوهت الصحيفة إلى أن "القاهرة طلبت أيضًا عدم استفزاز إسرائيل في المرحلة المقبلة، محذرة من أن جميع المسؤولين الإسرائيليين جديّون في توجيه ضربة عسكرية كبيرة إذا استمر إطلاق الصواريخ".