الأمن اللبناني يوقف مراسل الميادين الذي "دخل إلى فلسطين المحتلة"

وطن: أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مخابرات الجيش اللبناني أوقفت أمس الخميس مراسل قناة "الميادين" علي مرتضى، بعدما قام بقطع الشريط الشائك في بلدة المالكية جنوب لبنان ودخل إلى فلسطين المحتلة.

ونشرت قناة "الميادين" فيديو يظهر مراسلها وهو يعبر الشريط الشائك، ويقدم رسالته مباشرة على الهواء من الحدود في ظل غياب أي عنصر من جيش الاحتلال.

وأكد مراسل الميادين عبر بث مباشر الخميس، أن المنطقة خالية تماما من جنود الاحتلال، مضيفا: "أنا أقف الآن في فلسطين المحتلة وسط غياب جنود الاحتلال".

وتشهد المنطقة الحدودية مع لبنان حالة توتر وقلق شديدين بعدما توعد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بالرد على قتل عنصرين من الحزب بغارات إسرائيلية جنوب دمشق، وسقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، ودعا عناصر من جيش الاحتلال المتمركزين على الحدود إلى انتظار الرد".