مصرع المواطن أحمد رواجبة بحادث انقلاب جرار زراعي في نابلس

وطن: لقي المواطن أحمد طاهر محمد حمدان رواجبة (69 عاما) من سكان عصيرة الشمالية مصرعه، صباح اليوم الجمعة، بحادث سير انقلاب ذاتي لجرار زراعي شمال نابلس.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الحادث وقع بين بلدتي ياصيد وسيريس شمالي نابلس، وعلى الفور تحرك مركز شرطة عصيرة الشمالية لمكان الحادث والدفاع المدني والاسعاف وخبير الحوادث ونُقل المواطن لمستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس وبعد لحظات من وصوله أعلن الأطباء عن وفاته.

وأضاف أن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على تفاصيل الحادث وملابساته.