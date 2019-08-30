رئيس هندوراس يصل إلى دولة الاحتلال غداً

وطن: يصل رئيس هندوراس خوان هرنانديز مساء يوم غد السبت، إلى دولة الاحتلال في زيارة تستمر حتى الإثنين المقبل، لتدشين مكتب تجاري بصفة دبلوماسية.

وأعلنت خارجية الاحتلال أن هرنانديز سيصل مع عقيلته لافتتاح المكتب، مرحبة بالخطوة التي اعتبرتها "هامة باتجاه نقل هندوراس، مستقبلاً، سفارتها إلى القدس، وافتتاح سفارة إسرائيلية في عاصمة هندوراس".

وأضافت أن "رئيس هندوراس سيلتقي مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مكتبه قبل افتتاح المكتب التجاري، وسيشارك في اجتماع اقتصادي رفيع المستوى، بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال الإسرائيليين".

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها قررت التقدم بشكوى ضد هندوراس لدى الأمين العام للأمم المتحدة بسبب قرارها فتح البعثة الدبلوماسية، معلنة "سحب رغبتها في فتح سفارة لها في (عاصمة هندوراس) تيغوسيغالبا".