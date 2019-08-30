مئات المستوطنين يقتحمون "عين بوبين" غرب رام الله

وطن: اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الجمعة، عين بوبين في قرية دير بزيع غرب مدينة رام الله.

ومنذ ساعات الصباح توافدت حافلات تقل مئات المستوطنين باتجاه عين بوبين، وتم إعلان المنطقة عسكرية مغلقة من قبل جيش الاحتلال.

وأغلق جنود الاحتلال الطريق الرئيسي في دير بزيع ما تسمى "منطقة العنب" الذي يسلكه يوميا قرابة 60 ألف مواطن من قرى غرب رام الله، ما يضطرهم لسلوك طرق بديلة صعبة وغير مؤهلة.

وشوهد مئات المستوطنين في بركة مياه في المكان، في محاولة للسيطرة عليها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تحاصر قرى غرب رام الله والمناطق المحيطة منذ ثمانية أيام، وتغلق طريق عين بوبين – دير بزيع وتمنع المواطنين من الوصول اليها.

والجمعة الماضية، قتلت مستوطنة اسرائيلية واصيب اثنان اخران، إثر تفجير عبوة ناسفة في المنطقة.