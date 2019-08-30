الاتحاد الأوروبي يُقدم 24.5 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات المتقاعدين

وطن: ساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 24.5 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد لحوالي 56 ألف موظف من موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين في الضفة الغربية عن شهر آب.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، "أن هذه المُساهمة مُمَوَّلَة من الاتحاد الأوروبي، وهي جُزء من الدعم المالي المُباشر للسلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس".

وقال القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نكلسن بهذه المناسبة: "نحن مطلعون على الأزمة المالية العميقة والمعقدة التي تواجه السلطة الفلسطينية. نتوقع أن يستمر تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل كامل، بما في ذلك الالتزامات بموجب بروتوكول باريس". وتابع: "تقدم المؤسسات الفلسطينية الصحة والتعليم والأمن لملايين الفلسطينيين. هذا يجب أن يكون في مصلحة جميع الأطراف"، وأضاف: "سنواصل دعمنا المالي وسنظل الأكثر التزاما من أجل ضمان الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية وحماية إنجازاتها في بناء المؤسسات الفلسطينية".