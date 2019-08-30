اصابات برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة شرق القطاع

رام الله - وطن: أصيب نحو 54 مواطنا بينهم 30 بالرصاص الحي مساء اليوم الجمعة خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في الجمعة (72) من مسيرات العودة والتي تحمل عنوان "الوفاء للشهداء".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطواقم الطبية تعاملت مع 54 اصابة منها 30 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة ال72 لمسيرة العودة وكسر الحصار، بينهم مسعف وصحفي.

وتوافد الآلاف من المواطنين إلى مخيمات العودة بدءً من رفح وخانيونس جنوباً مرورا إلى البريج ووصولا لغزة وجباليا شمال القطاع تلبية لدعوة من الهية العليا لمسيرات العودة التي دعت الى أوسع مشاركة ممكنة من الجماهير.