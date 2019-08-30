حزب الله يسلم الجيش اللبناني الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين

وطن: قال مصدر أمني وقناة “المنار” التلفزيونية التابعة لحزب الله اللبناني إن الحزب سلم الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين اللتين سقطتا في بيروت، يوم الأحد.

وكانت طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، فيما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض، الأحد الماضي، في أول تطور من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال حزب الله، في بيان سابق، إن الطائرتين كانتا تحملان متفجرات، وإن خبراء فحصوا الطائرة الأولى، وأوضح أن “الضاحية تعرضت لهجوم من طائرتين مفخختين تعطلت الأولى فيما انفجرت الثانية”.

وبعد تحطم الطائرتين، حذر الأمين العام للحزب حسن نصر الله جيش الاحتلال المنتشر على حدود لبنان من أن الحزب يجهز لرد.

واليوم الجمعة، أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، في مقابلة مع موقع “العهد” الإخباري التابع لحزب الله، أنّ الجيش اللبناني سيبادر إلى التصدي وإطلاق النار على أي اعتداء إسرائيلي يكون مكشوفا وواضحا، سواء في الجو أو في البر.

وكان الجيش اللبناني قد أطلق النار على طائرة استطلاع إسرائيلية بعد خرقها الأجواء اللبنانية، الأربعاء.

ووصف الرئيس اللبناني ميشال عون الاعتداءات على بلاده بمثابة إعلان حرب.