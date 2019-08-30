القناة 13 ترسم سيناريو رد حزب الله .. سيكون على 3 جبهات وسيبث على قناة المنار

رام الله - وطن: قالت القناة 13 الاسرائيلية ان التقييمات لدى جيش الاحتلال ان حزب الله قد بدأ التحضير للرد على الطائرات التي استهدفت الضاحية الجنوبية .

وقالت القناة انه بات من الواضح أن رد الحزب على الهجوم الإسرائيلي أمر لا مفر منه، وإن عناصر الحزب بدأوا فعليًا بالرد الإنتقامي من إسرائيل، وعلى جانبي الحدود يسود التوتر الشديد وحالة التأهب القصوى، حيث يتواجد جيش الإحتلال وقوة اليونفيل والجيش اللبناني.

واوضحت القناة "من أجل منع التدهور الشامل فمن المتوقع أن يهاجم حزب الله أهدافاً عسكرية وليست مدنية."

وإحدى التقديرات في لبنان أن حزب الله سيهاجم على ثلاث جبهات مستخدمًا صواريخ مضادة للدروع ضد القوات على الحدود، وفي نفس الوقت إطلاق صواريخ الكاتيوشا على المواقع عسكرية، إضافةً لقوة أخرى لإظهار قوة العمل المشترك، ومن المتوقع تصوير وبث العملية عبر قناة المنار .