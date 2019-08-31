"هيئة العودة" تدعو للمشاركة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية"

غزة- وطن: دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للمشاركة بفعاليات الجمعة الـ 73 للمسيرات تحت عنوان "حماية الجبهة الداخلية"، للتأكيد على وحدة الموقف الوطني في مواجهة الفوضى والعمالة والتكفير وخلط الأوراق.

وأكدت الهيئة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، "والتي ستبقى شوكة في حلق الاحتلال ورافعة للوحدة وأداة للتعبير الجماهيري الواسع في مواجهة مخططات الاحتلال وحماية حق العودة وكسر الحصار عن شعبنا المظلوم في قطاع غزة".

وأدانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة العمل الإجرامي التفجيري، "الذي يهدف إلى خلط الأوراق وحرف مسار شعبنا في مواجهة الاحتلال وأعوانه وأدواته الرخيصة، ونؤكد مساندتنا للشرطة والوقوف إلى جانب رجالها للحفاظ على الأمن والسلم الأهلي بالقطاع، فمعركتنا مع الاحتلال ولن تكون مع غيره".

كما أدانت الهيئة في بيانها الهجمات الإسرائيلية الإرهابية على بيروت – وبغداد –ودمشق، ودعت للتصدي للاحتلال وعدم السماح له بالاستمرار في عدوانه واستباحته للدول الشقيقة.

وطالبت بضرورة الإسراع في استعادة الوحدة الوطنية وتعزيز صمود شعبنا برفع العقوبات ومواجهة الحصار الظالم على قطاعنا المحاصر.