العراق تفوز بلقب غرب أسيا للشباب و"الوطني" في المركز الرابع

وطن: تُوج منتخب شباب العراق بلقب بطولة غرب آسيا الأولى للشباب التي لعبت في فلسطين، بعد الفوز مساء الجمعة في النهائي على نظيره الإماراتي 4 ـ 2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

وقام رئيس اتحاد كرة القدم جبريل الرجوب، ورئيس مجلس الوزراء محمد اشتية، وأمين عام اتحاد غرب آسيا خليل السالم، وممثلي الاتحادين الإماراتي، والعراقي بتتويج العراق بكأس البطولة، والميداليات الذهبية، فيما نال منتخب الإمارات الميداليات الفضية.

ونال لاعب منتخب الأردن محمد القيسي لقب هداف البطولة، وحارس الإمارات ركان المنهالي جائزة أفضل حارس، ونجم العراق حسين برياح لقب الأفضل في البطولة، فيما ذهبت جائزة اللعب النظيف "لنشامى" الأردن.

ولعب المنتخبان مباراة تكتيكية، كان فيها الحذر هو الغالب على مدار شوطي اللقاء، لتظل النتيجة على حالها حتى النهاية.

وفي ركلات الترجيح سجل للعراق كرار محمد، وعبد الله محمد، ومنتظر عبد الأمير، وحسين جاسم (الركلة الخامسة والحاسمة)، بينما أهدر أحمد حسن، في المقابل سجل منتخب الإمارات ركلتين من أصل 4 عن طريق أحمد الحمادي، وحارب عبد الله، فيما أضاع هزاع الحبيبي، وحمدان البشير.

بدوره، أحرز منتخب الأردن المركز الثالث في البطولة، بعدما جدد تفوقه على المنتخب الوطني الفلسطيني بثلاثية نظيفة.

وكان منتخب شباب الأردن فاز على فلسطين في افتتاح البطولة بهدفين دون مقابل.

وفشل المنتخب الوطني في التقدم بالهدف الأول من ركلة جزاء نفذها اللاعب ريفال دهامشة وأنقذها حارس الأردن قيس العبسي.

رد فعل الأردن كان قوياً عبر إحراز هدفين متتاليين في الدقيقتين 51، و54 الأول جاء عبر رأسية محمد أبو طه بعد متابعة عرضية زميله وسيم ريالات، بينما جاء الهدف الثاني من ركنية نفذها مهند سمرين داخل المنطقة وتابعها محمد عادل في المرمى.

وبالدقيقة 79 وقع نجم الأردن واللقاء مهند سمرين على الهدف الثالث من تسديدة قوية من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الفلسطيني، لينتهي اللقاء بفوز الأردن بثلاثية دون رد.