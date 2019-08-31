اشتيه: ننتظر نتائج التحقيق في قضية إسراء غريب وسنوقع اقصى العقوبات بالمجرمين

رام الله- وطن: أكد رئيس الوزراء محمد اشتيه انه اصبح لزاما اليوم ومن موضع مسؤليتنا عزيز منظومة التشريعات الحامية للمرأة الفلسطينية، وذلك في تصريح مقتضب له اليوم السبت، بخصوص قضية الشابة اسراء غريب.

وقال: إن "إسراء أصبحت قضية مجتمع ونحن نحس بذلك ونستشعر النبض في الشارع تجاه هذه القضية".

ووتابع، "مع التزامنا الكامل بأحكام القانون الفلسطيني وسرية التحقيقات وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام المسبقة احتراماً لروح الفقيدة ولمشاعر ذويها، إلا أنه صار لزاماً علينا من موضع مسؤوليتنا تعزيز منظومة التشريعات الحامية للمرأة الفلسطينية، حامية مشروعنا الوطني، التي هي أمنا وأختنا وبنتنا في الأصل، ونحن منها وهي نبع رجولتنا ولولاها ما كنّا مجتمعاً".

واكد على انه لا يحق لأي شخص أخذ القانون بيده وسوف نتخذ كل إجراء قانوني لازم لإيقاع أقصى العقوبة على كل من تورط في قتل أي إنسان ونحن بانتظار نتائج التحقيق في قضية إسراء غريب.