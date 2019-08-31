عقوبات أميركية على ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" وقبطانها

وطن: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، التي تتهمها باختراق العقوبات بنقل النفط إلى سوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها، "أدريان داريا 1 تُعتبر ملكيّةً محظورة وفقًا لقرار تنفيذي يستهدف من يدعمون الإرهابيين أو الأعمال الإرهابية". وأضافت أن قبطان الناقلة أخيليش كومار مستهدف أيضا بهذه العقوبات.

وقالت الإدارة الأمريكيّة إنّ الناقلة "تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني الذي يستفيد منه بنهاية المطاف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهي متوجهة نحو سوريا".

وأوقِفت "أدريان داريا 1" التي كانت تحمل بالسابق اسم "غريس 1"، في الرابع من تموز/ يوليو قبالة جبل طارق.

وفي 18 آب/ أغسطس، سُمح للناقلة بالإبحار على الرغم من تدخّل الولايات المتحدة لمنع ذلك. وقالت سلطات جبل طارق إنّ طهران تعهّدت بعدم إرسال براميل النفط تلك إلى سوريا، ولكن إيران قالت، يوم الاثنين الماضي، إنها باعت النفط الموجود على متنها، فيما لم تُعرف هوية المشتري.

وأعلن وزير الخارجية التركي امس أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" التي كانت محتجزة بجبل طارق، تتجه إلى لبنان لا إلى تركيا.