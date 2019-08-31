المستشار براك يوقع على مذكرة تعاون مع نظيره الروماني

وطن: وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية المستشار الدكتور أحمد براك على مذكرة تعاون مع رئيس الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد الرومانية السيد نستور كالين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد الرومانية بحضور سفير فلسطين لدى رومانيا فؤاد كوكالي والدكتور عاصم الكردي، ورئيس قسم العلاقات الدولية في الدائرة الرومانية كوستين فرلان، وضابطة الشرطة القضائية المتخصصة في تطبيق البرامج التعاونية الدولية إيوانا كندريا.

وأطلع المستشار براك نظيره الروماني على عمل هيئة مكافحة الفساد وهيكليتها وآلية عملها وإختصاصاتها، مؤكدا بأنها هيئة مستقلة تقوم بعملها وفق قانون مكافحة الفساد في فلسطين، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، لتبادل الخبرات والإستفادة من تجارب الآخرين في مكافحة الفساد.

من جانبه أكد كالين على دعم الدائرة الرومانية لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، مشيرا إلى إستعداده التام لإرسال الخبراء والمختصين في مكافحة الفساد لفلسطين بهدف تأهيل الكادر الفلسطيني وتطوير قدراته.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقة والعمل المشترك بين الجانبين، بهدف تبادل الخبرات والإطلاع على النشاطات الميدانية الخاصة بكل طرف والمتعلقة بمكافحة الفساد.