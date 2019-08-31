مجهولون يسلبون مبلغ 120 الف شيكل من شخص في نابلس

وطن: قام عدد من الاشخاص المقنعين بسلب مبلغ 120 الف شيكل من أحد المواطنين شرق نابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً حول جريمة سلب وقعت بحق مواطن على مفرق سالم شرق نابلس.

وأضاف "على أثر ذلك تحرك طاقم الادلة الجنائية من المباحث العامة وشرطة مركز المدينة للمكان، وباشرت الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة".

وتابع ارزيقات "فيما بعد حضر المشتكي لدى شرطة المباحث وتقدم بشكوى مفادها أن مجهولين يحملون سلاحا اعترضوا سيارته وسلبوا منه مبلغ 120 الف شيكل ولاذوا بالفرار".

وأضاف أن الشرطة باشرت التحقيق والبحث والتحري لمعرفة تفاصيل الحادثة وإلقاء القبض على المشتبه بهم.

وبن شهود عيان أن المشتبه بهم أحرقوا المركبة التي يستقلونها، وفروا من المكان.