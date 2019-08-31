مصر عرضت على حماس اقتراحا جديدا لتهدئة طويلة

وطن: ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية الجمعة، أن المخابرات المصرية عرضت اقتراحا جديدا يتعلق بالتهدئة مع الاحتلال، وتحسين الواقع الإنساني والاقتصادي مقابل ضمان الهدوء على حدود القطاع.

وذكرت الصحيفة أن "المقترح المصري يضمن أن تكون مدة التهدئة هذه المرة طويلة"، مشيرة إلى أن "وفد حماس لم يرد على العرض بعد، لكنه وعد بنقله إلى قيادة الحركة".

وأفادت بأن "الاعتقاد السائد أن هدف الطرح المصري هو كسب المزيد من الوقت لمصلحة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يريد الهدوء حتى انتهاء انتخابات الكنيست في السابع عشر من الشهر المقبل"، منوهة إلى أن "القاهرة طلبت أيضا عدم استفزاز إسرائيل في المرحلة المقبلة".

ولفتت إلى أن "مصر حذرت وفد حركة حماس من أن جميع المسؤولين الإسرائيليين جادون في توجيه ضربة عسكرية كبيرة، إذا استمر إطلاق الصواريخ"، مؤكدة أن "حماس ردت على ذلك بأنها لا تخشى التهديدات، وأن إطلاق الصواريخ يأتي بصورة منفردة نتيجة الضغط الذي تمارسه إسرائيل".

وقالت الصحيفة إن "حماس أبلغت مصر بأنها لا ترغب في مواجهة حاليا، ولكن في الوقت نفسه لا يمكنها ضمان الهدوء إذا تواصل الاعتداء"، مشيرة إلى أن "اللقاءات ناقشت العلاقات الثنائية مع المصريين وسبل تقديم تسهيلات جديدة إلى غزة من قبيل زيادة البضائع التي تدخل عبر معبر رفح، وتسهيل سفر الفلسطينيين عبر المعبر".