وزير الحكم المحلي لوطن: عممنا على الهيئات المحلية التوسع في مخططاتها بغض النظر عن تصنيفها "أ،ب،ج"

وطن: اعتبر وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، أن من حق المواطنين التوسع في بناء مساكنهم، بغض النظر عن تصنيفات الاحتلال للمناطق.

وفي تصريح لوطن، السبت، بين الصالح أن الوزارة عممت على الهيئات المحلية بالتوسع في مخططاتها ضمن أحواضها الطبيعية، بغض النظر عن منطقة التصنيف.

وأوضح أن الأراضي في الضفة تقع ضمن ولاية السلطة، وأن من حق الفلسطينيين البناء والتوسع فيها.

وأضاف " مناطق ج كان يجب أن تسلم للسلطة خلال 18 شهرا من توقيع أوسلو، كما أن الأعراف الدولية تؤكد على أن لا يكون هناك مجلسا تنظيم أعلى في منطقة ولاية واحدة، وأن مجلس التنظيم الأعلى الفلسطيني من حقه المصادقة على المخططات".

وتابع "كم أن اتفاقية جنيف الرابعة تمنح الهئيات المحلية حق تنظيم وتخطيط مناطق سكناها، وما نقوم به هو توسع طبيعي حسب النمو السكاني".

وقال الصالح أن هناك محاذير في كل شيء من الجانب الإسرائيلي، لكن "سنقوم بحماية الرخصة وهناك آليات لحماية الرخصة وأصحابها وتأمين المساكن، وسنعلنها قريبا قبل نهاية العام، وقبل المصادقة على المخططات الهيكلية الموسعة".

وأردف "هي مسؤولية جماعية على المواطنين أن يكونوا جسما واحدا مع الهيئات المحلية ضد التوسع الاستيطاني".

بدوره، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إن قرار الغاء التصنيفات حسب اتفاق "اوسلو" على كافة اراضي دولة فلسطين وبسط السيادة عليها سيوفر الحماية القانونية للمواطنين في تلك المناطق، وخاصة ما تسمى "ج" والحماية ايضا من اعتداءات الاحتلال عليهم، من هدم المنازل وتهجيرهم بالإضافة الى تعزيز صمودهم فيها.

واوضح عساف في حديث لاذاعة صوت فلسطين، السبت، أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عملت بهذا القرار قبل صدوره وقدمت خططا مسبقة للحكومة ارتكزت على اعادة بناء المنازل وتوفير الحماية للمواطنين، وتأمين احتياجاتهم من ماء وكهرباء اضافة الى خدمات الصحة والتعليم وبناء المدارس واعادة بناءها حال هدمها اضافة الى تفعيل العمل الشعبي عبر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والذي اثبت نجاعته في الخان الاحمر.

وبين أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اجرت دراسة لكل المنازل القريبة من المستوطنات وعددها ست مئة منزل ووضعت خطة لتحصينها من اعتداءات المستوطنين.

وكشف عساف ان الاتحاد الاوروبي وبالتعاون مع وزراة الحكم المحلي قدم 112 مخطط هيكلا لما تسمى الادارة المدنية ولم توافق سوى على 3 منها خلال عشر سنوات في وقت اقرت فيه 278 مخططا لتوسيع المستوطنات من بينها 160 اقرت بداية العام الجاري.