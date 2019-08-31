اشتية: المخيمات هي حالة نضالية اجتماعية اقتصادية، يجب التكاتف لحل المشاكل التي تواجهها

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الحكومة تسعى جاهدة لتلمس احتياجات المواطنين ومعالجة همومهم، مشددا على أن التعامل مع المخيمات لا يتم على أساس أنها حالة امنية بحاجة الى حل، وانما هي حالة نضالية اجتماعية اقتصادية، يجب على الجميع التكاتف مع بعضهم البعض لحل المشاكل التي تواجهها.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت في مكتبه برام الله، وفدا من المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين، ووفدا من مخيم طولكرم، ضم فعاليات ومؤسسات ووجهاء المخيم، كل على حدة، حيث اطلع على اهم احتياجاتهم ومطالبهم.

واعرب رئيس الوزراء عن دعمه الكامل لأي مبادرة او مشروع انتاجي او فكرة رائدة تخرج من المخيم، وتلبية كافة الاحتياجات الطارئة التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين فيها.

واستعرض المكتب التنفيذي للجان الشعبية أوضاع المخيمات في الضفة الغربية، والصعوبات التي تواجه عمل اللجان الشعبية في ظل انخفاض المساعدات والدعم المقدم، والازمة التي تواجهها وكالة الغوث، ونتيجة ازدياد احتياجات المخيمات على كافة الاصعدة.