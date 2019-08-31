الاحتلال يُغلق المجال الجوي في المناطق الحدودية مع ​لبنان​ وإغلاق مطار كريات شمونة

وطن: أعلنت وسائل إعلام عبرية، أنّ المؤسسة الأمنية للاحتلال قرّرت إغلاق المجال الجوي في المناطق الحدودية مع ​لبنان​، وأغلقت المطار المدني في مستوطنة "كريات شمونة".

وكان قد أفاد جيش الاحتلال، يوم الأربعاء، بـ"إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية على الحدود مع لبنان"، وسط تصاعد التوتر على الحدود الشمالية لفلسطين خلال الأيام القليلة الماضية. وأوضح أنّ "منطقة حظر الطيران تمتدّ على طول شريط بعمق 6 كيلومترات".

كما اعلن الاحتلال في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن رفع حالة التأهب في الأيام الأخيرة في سلاح البحرية أيضا، تحسبا لرد محتمل من قبل حزب الله، رداً على استشهاد عناصرين للحزب في سوريا بنيران إسرائيلية، إضافة لتحميل الاحتلال مسؤولية استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بطائرات إسرائيلية مسيرة.