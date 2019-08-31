خطاب هام الليلة للأمين العام لحزب الله

وطن: قالت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان لها إن الامين العام لحزب الله، سوف يلقي خطاباً الساعة الثامنة مساءً للحديث عن آخر المستجدات عقب الهجمات التي شنتها "إسرائيل" بطائرتين مسيرتين على حي ماضي في الضاحية الجنوبية في بيروت، أي معقل الحزب.

وقالت العلاقات الاعلامية في حزب الله في بيان لها إن نصر الله "يتحدث عن آخر ‏التطورات في القسم الأول من كلمته التي يلقيها في افتتاح المجلس ‏العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في مجمع سيد الشهداء (ع) ‏في الرويس، في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت ‏‏31/8/2019".