الأسير بسام السايح بحالة صحية "حرجة"....والحركة الاسيرة تتوعد بخطوات احتجاجية واسعة

وطن: أفاد مكتب إعلام الأسرى مساء اليوم "السبت"، بحدوث تدهور إضافي على صحة بسام السايح الأسير، والقابع في مشفى سجن "الرملة" الإسرائيلي.

وأكد مكتب إعلام الأسرى، دخول الأسير بسام السايح حالة حرجة جدًا بعد تدهور إضافي طرأ على عضلة القلب التي أصبحت تعمل بنسبة 15% فقط.

بدورها، حملّت الحركة الأسيرة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض بسام السايح.

وأشارت الحركة إلى أنها ستتخذ خطوات احتجاجية واسعة ما لم تقدم إدارة السجون العناية الطبية اللازمة للأسير المريض السايح.

ويعتبر الاسير السايح (47عاما) من نابلس، من اخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال حيث يعاني من مرض السرطان في الدم والعظم منذ بداية اعتقاله بتاريخ 8/10/2015 خلال حضور جلسه محاكمة زوجته "منى السايح" في محكمة "سالم" العسكرية والتي كانت معتقلة في حينه، كما يعاني من مشاكل مزمنة في عمل القلب وتجمع الماء على رئتيه وصدره.