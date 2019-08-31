فرنسا: عملية طعن بالقرب من مدينة ليون تسفر عن قتيل وستة جرحى

وطن: الشرطة الفرنسية تؤكد مقتل شخص واصابة ستة آخرين في عملية طعن قرب مدينة ليون الفرنسية

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، مقتل شخص واصابة ستة آخرين في عملية طعن قرب ليون. وأفادت وسائل إعلامية محلية بوقع الهجوم بالقرب من محطة مترو لوران بونيفاي في فيلوربان، بالقرب من ليون. وأضافت انه تم إيقاف المترو لمنع التمكن من الهروب، كما نشرت تعزيزات كبيرة لأفراد الشرطة في الموقع. واشارت الى انه تم القاء القبض على منفذ عملية الطعن.