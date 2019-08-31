الاتحاد العام للمرأة لوطن: نطالب الحكومة بالموافقة على مسودة قانون حماية الأسرة من العنف ..ويوم الاثنين سنتظاهر أمام مجلس الوزراء

وطن- ريم أبو لبن : "حاولوا قتلنا، لم يعلموا بأننا بذور" و"لا للقتل.. بل للعيش بكرامة". جمل رددها المتضامنون مساء اليوم "السبت" في مدينة بيت لحم مطالبين بمحاكمة عادلة وشفافة في قضية وفاة الشابة إسراء غريب.

وقد خرج العشرات المتظاهرين في بيت لحم بمبادرة قد أطلقها مجموعة من الشبان والفتيات ومن مختلف المحافظات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهدت ساحة باب الدير في المدينة هتافات مطالبة بتحقيق العدالة ونبذ العنف وإدانة القتل، على خلفية مقتل الشابة إسراء غريب في ظروف غامضة لم يكشف تفاصيلها بعد.

وقالت خولة الأزرق عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في حديث لوطن : "استطاع أصحاب المبادرة حشد عدد لا بأس به من المتضامنين مع قضية إسراء، حيث تجمعوا عند باب الدير وانطلقوا في مسيرة باتجاه بيت ساحور".

وأضافت معلقة على الحراك الشبابي وبالتضامن مع قضايا وقف العنف ضد النساء : "مشاركة الشباب واهتمامهم بقضايا العدالة الاجتماعية هو مؤشر ايجابي، فقد نجحوا في حشد عدد لا بأس به من الأطر والمؤسسات النسوية".

وأوضحت الأزرق بأن التضامن قد شمل هتافات تؤكد على تحقيق مبادئ العدالة والمساواة ونبذ العنف وإدانة جرائم القتل، فيما طالب المتظاهرون بمحاسبة ومحاكمة عادلة، وبضرورة ترسيخ بيئة قانونية لحماية النساء في المجتمع الفلسطيني.

وقد طالب المتظاهرون الحكومة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بالموافقة على تبني قانون حماية الأسرة من العنف.

وعن التحركات القادمة، قالت الأزرق: اتحاد عام المرأة سيعقد غداً اجتماعا طارئاً، فيما سيدعو لاجتماع موسع يضم كافة المؤسسات النسوية من أجل وضع برنامج عمل للتعامل مع تبعات الجريمة (النكراء) التي ذهبت إسراء غريب ضحية لها.

وأكدت بأن يوم الاثنين، سيشهد وقفة تضامنية أمام مجلس الوزراء بالتزامن مع انعقاد جلسته، أي قرابة الساعة العاشرة صباحاً.

وقالت: "نريد أن نرسل صوت النساء، وبمطالبة الحكومة بالإسراع في الموافقة على مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، والمطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق المرأة الفلسطينية".